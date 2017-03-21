「三月不減肥四月像趙薇」 她高EQ回應獲讚

趙薇和黃有龍結婚，生下愛女「小四月」。(圖／翻攝自微博)

趙薇機智回覆網友。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

41歲趙薇雖已為人母，但外型保養得宜，不過身材常忽胖忽瘦，因此網友被調侃「三月不減肥，四月像趙薇」，不過她本人看到後，不但沒生氣還高EQ回應，被網友大讚「機智」。

有網友在微博討論如何減肥，有人調侃「三月不減肥，四月像趙薇」，沒想到本人看到後，留言：「四月是像我啊」，網友都被她逗樂，紛紛留言大讚「机智」。

趙薇與大陸富豪黃有龍結婚後，生下愛女「小四月」，一家三口的家庭生活低調又美滿，日前她曝光女兒照片，深邃五官遺傳媽媽好基因，粉絲讚嘆越大越漂亮。

(中時電子報)