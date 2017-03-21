台1線貨櫃車翻覆 險波及台鐵軌道

我要評比

1輛貨櫃車21日行經台1線苗栗北上路段，失控翻覆衝出南下車道，差3公尺就波及台鐵軌道，31歲何姓駕駛被救出後，受輕微皮外傷，無生命危險，向警方供稱因閃狗導致意外發生。中央社記者管瑞平攝 106年3月21日

1輛貨櫃車21日行經台1線苗栗北上路段，失控翻覆衝出南下車道，差3公尺就波及台鐵軌道，31歲何姓駕駛被救出後，受輕微皮外傷，無生命危險，向警方供稱因閃狗導致意外發生。中央社記者管瑞平攝 106年3月21日

1輛貨櫃車今天行經台1線苗栗北上路段，失控翻覆衝出南下車道，差3公尺就波及台鐵軌道，31歲何姓駕駛被救出後，受輕微皮外傷，無生命危險，向警方供稱因閃狗導致意外發生。

車禍事故現場，貨櫃車打橫翻覆在台1線南下外側車道，大半個車身已衝出路面，車頭被圍籬護欄擋下，只差約3公尺就撞擊到台鐵軌道，何姓駕駛一度受困車內。

警消人員獲報趕到現場，先救出傷患送醫急救，還好只有皮外傷，無生命危險。經調閱民宅監視器畫面，發現貨櫃車原本由南往北行駛，經台1線129公里處，突然從北上車道跨越分隔島，底盤擦出火花又撞毀1根號誌桿，再衝出南下車道路面。

撞擊過程貨櫃車翻覆，大量機油外漏到馬路，導致路面濕滑，通霄救難協會成員趕緊拿木屑覆蓋在機油上，避免往來車輛打滑；何姓駕駛事後向警方供稱，要「閃狗」才會失控，經酒測確定沒酒駕，詳細肇事原因仍須進一步調查。1060321

(中央社)