川普又要當阿公 次子艾瑞克將升格人父

美國總統川普又要當阿公了，他的次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）今天透過推特宣布喜訊表示，妻子賴拉懷有身孕，預計今年9月將生下男寶寶，這將是川普第9個孫輩成員

艾瑞克‧川普在20日的推特發文當中寫道：「賴拉與我很開心跟大家宣布，川普家族今年9月將增加一名男寶寶。過去一年真是非常美好。我們非常有福！」

1984年出生的艾瑞克，是川普與首任妻子、捷克模特兒艾凡娜（Ivana Trump）所生三個子女當中的次子，上面有比他年長6歲的哥哥小川普（Donald Trump Jr.），還有比他大兩歲的姊姊伊凡卡（Ivanka Trump）。在艾瑞克8歲那年，父母就離婚了。

川普贏得2016年美國大選進入白宮之後，家族企業交給兩個兒子掌理。

艾瑞克畢業於喬治城大學（Georgetown University），主修金融與管理。他在2014年與電視節目「新聞內幕」（Inside Edition）助理製作人賴拉（Lara Lea Yunaska）結婚，婚禮舉行地點就是川普位於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的馬阿拉歌俱樂部（Mar-a-Lago Club）。

艾瑞克接受最新一期「時人」（People）雜誌訪問時說：「我們是在我生日那天知道有寶寶的，感覺很酷。」賴拉則表示，懷孕之初經常感覺非常疲憊，但現在狀況非常良好。

賴拉也表示，川普對於這個喜訊「非常開心」，「我們甚至擔心他可能會在記者會上忍不住講出來。」

川普20日回應了艾瑞克的推文，寫著：「恭喜艾瑞克與賴拉。為你們倆人感到非常驕傲，也為你們感到快樂。」1060321

(中央社)