南投雲嘉南地區空氣品質差 敏感族注意

今天早上南投、雲嘉南、高雄橋頭、楠梓及金門的空氣品質指標（AQI）呈橘色提醒，環保署建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人必要外出時應配戴口罩。

根據環保署空氣品質監測網，截至早上8時50分的觀測資料，南投、雲嘉南地區、高雄橋頭、楠梓及金門測站的空氣品質指標（AQI）呈橘色提醒，對敏感族群不健康。

環保署提醒位於橘色提醒地區的民眾，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩；有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。1060321

(中央社)