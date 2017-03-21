王金平啟程訪日 廖國棟：核食議題難免

我要評比

國民黨團總召廖國棟今天隨前立法院長王金平訪日，是否談及核災區食品問題，他說，無法預期，但好像很難避免；隨團的親民黨團總召李鴻鈞說，無假設性議題，不特別刻意談核食。

王金平率廖國棟、中國國民黨籍立法委員林德福、黃昭順、柯志恩及李鴻鈞訪日，這也是王金平卸任立法院長後首度率團出訪。

王金平此行將拜會日華議員懇談會長平沼赳夫、日本交流協會會長大橋光夫、日本民進黨主席蓮舫及日方官員等人，是否會談及核食解禁問題，令人關注。

廖國棟上午在松山機場受訪表示，預估至少會有人一定會提到這個題目。

李鴻鈞說，王金平長期對台日國會外交著墨甚深，創立台日國會議員聯誼會，此行最主要就是拜訪日本政壇老友，做國會外交。1060321

(中央社)