安倍會歐蘭德：日法支持亞太航行自由

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日本首相安倍晉三今天在巴黎和法國總統歐蘭德（Francois Hollande）會談後表示，法國和日本支持亞太地區建立「自由且開放的海上秩序」。

路透社報導，此言似乎劍指中國大陸。大陸主張幾乎整個南海為其所有，並日漸增加在南海的軍事部署，使得日本和西方益發擔憂。

安倍在會談後告訴記者：「佛蘭斯華和我同意，在印度洋與太平洋地區確保自由且開放的海上秩序，並繼續支持這個地區的穩定和繁榮相當重要。」

歐蘭德則表示，法國重申支持日本日漸擴大的維和角色，兩國將一同努力，提昇部隊合作的能力。1060321

(中央社)