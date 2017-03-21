對待水果如工藝品 台灣果醬國際獲獎

何家瑋的手工果醬於英國「世界柑橘類果醬大賽」一舉奪下工匠組5項大獎。圖為獲得金獎的「百香金棗醬」以及「金棗蘋果葡萄柚醬」。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年3月21日

「水果不要忘了自己原來的樣子」，秉持著這項信念，何家瑋的手工果醬於英國的「世界柑橘類果醬大賽」一舉奪下工匠組5項大獎，也是台灣人首度在這項大賽中獲獎。

從2005年開始舉辦的「世界柑橘類果醬大賽」（The World's Original Marmalade Awards）18日在英國小鎮彭里斯（Penrith）揭曉，「Bonjour！Bonheur你好，幸福手工天然果醬」的何家瑋在「工匠組」（Artisan）合計抱走5獎。

何家瑋以4款果醬參賽，報名5類別，每項均不落空。其中，「百香金棗醬」獲得「與有趣食材一起製作的柑橘醬」金獎；「金棗蘋果葡萄柚醬」被認為是魚料理的絕配，獲得「搭配魚料理的柑橘醬」金獎。

「蘋果柑橘醬」抱走兩個獎，包括「與有趣食材一起製作的柑橘醬」銀獎，以及「搭配肉料理的柑橘醬」銅獎。柑橘醬則在「純柑橘醬」項目抱銅。

何家瑋20日帶著得獎作品拜會中華民國駐英代表林永樂。酸甜的果醬抹在吐司上還可看見外型分明的果肉，滋味甜而不膩，相當令人驚艷。

何家瑋坦言，報名準備過程相當忙碌，因此只是把現有的產品拿來報名，對獲獎相當意外。

何家瑋原是可成科技工程師，有穩定薪水，但工作枯燥無味；10年前，他得知要被外派中國大陸蘇州，一去應該就是3年，一想到還要繼續這樣生活，便毅然決然離職。

辭職後，何家瑋隨友人到法國旅遊，後又赴日本，花去大半積蓄，某一天突然生起「創業」的想法。但全家都是老師、公務員，沒人有創業經驗，何家瑋心想，「創業」等於「開店」，於是先到麵包店工作，學習做麵包也學經營，再到餐廳累積經驗。

之後，何家瑋因緣際會得知表妹的法國友人馬修（Matthieu Bender）準備回國，正在找人傳承果醬技術，「馬上逼表妹寫信給他，說我要學」，就此一頭栽進製作果醬的世界。

「如果不夠宅真的撐不住」，何家瑋說，製作果醬從洗水果、備料開始。法國果醬對水果的處理很細緻，他一刀刀手工切割，細緻程度如同工藝作品。一顆金棗切成一圈一圈，他稱有如「天使光環」，一顆草莓也要切成20多瓣，「如同天使翅膀」。

何家瑋表示，在製作過程中自己不聽音樂，杜絕所有會分心的事務，專心致志在切水果上，光是準備時間就要3小時，再加上熬煮果醬的過程，「兩天30瓶就是極限了」，採買、製作、包裝、銷售都不假手他人。

何家瑋表示，這次赴英國參賽，評審看到他果醬的食材搭配，就知道他的師傅是法國人，但想當初他要接續馬修供貨給台灣廠商，對方說「以前是法國人做的，現在......」，那種「外國的月亮比較圓」的心態，讓自己至今難忘。

轉眼間，製作果醬已經邁入第10個年頭，何家瑋每季持續使用最美味的食材製作果醬，包括宜蘭的金棗、屏東的玫瑰、台中梨山的青蘋果、台東的洛神等，並不忘開發新口味，目前的研究課題是把茶葉融入果醬。1060321

(中央社)