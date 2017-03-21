冷氣團三月到不奇怪 歷史最晚寒流5月到

3月底還有大陸冷氣報到，週末北台灣低溫下探攝氏12度，氣象局說，史上最晚寒流出現在1951年5月，去年3月底也有寒流，氣候不算異常。

中央大學大氣系副教授吳德榮今天表示，明天再度回暖，週四又有東北季風，週五又是舒適好天氣，不過，週六開始大陸冷氣團南下，天氣轉濕冷，尤其週日晚間至下週一清晨威力最強，北台灣沿海空曠地區低溫探12度左右。

至於時序到3月底還有大陸冷氣團報到，到底算不算異常，氣象局表示，歷史上最晚寒流曾經在1951年的5月報到，去年3月底也有寒流，這波冷空氣並不算來得特別晚。1060321

(中央社)