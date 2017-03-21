富家子弟染毒 妻離子散淪竊車賊

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原本家境富裕的陳姓男子誤交損友，染上毒品後，幾乎敗光家產，妻離子散，還淪為偷車賊，21日駕駛贓車遭警方逮捕，並在他駕駛的贓車內起出毒品、電子磅秤。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月21日

原本家境富裕的陳姓男子誤交損友，染上毒品後，幾乎敗光家產，妻離子散，還淪為偷車賊，今天駕駛贓車遭警方逮捕。

嘉義市警方日前接獲線報指出，有男子在嘉義縣、市流竄，販賣毒品牟利；經警方布線、跟監發現，陳姓男子是毒品通緝犯。

警方說，住嘉義縣的陳姓男子原本家境富裕，多年前誤交損友而開始吸毒，後來為付出龐大吸毒費用，陸續變賣家產，弄得傾家蕩產、妻離子散，賠上身體健康。

陳姓男子耗盡家財後，開始賣毒品維生，由於缺乏交通工具，竟涉嫌竊取路旁停放車輛、再懸掛其他車輛車牌，做為販毒及代步工具，逃避警方查緝。

警方在陳姓男子將贓車停靠路邊時，順利逮捕，在車內起出海洛因、安非他命毒品與電子磅秤等器具，全案經偵辦後，依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌解送法辦。1060321

(中央社)