朴槿惠應訊 韓媒研判檢訊後將她拘留
南韓前總統朴槿惠今天將以導致她遭彈劾下台的閨蜜門弊案關鍵犯罪嫌疑人身分，接受檢方訊問。她在應訊前向民眾道歉，並稱會坦白配合調查。有韓媒研判，檢方訊後可能將她拘留。
韓聯社（Yonhap）報導，朴槿惠今天上午以犯罪嫌疑人身分到案，她抵達首爾中央地方檢察廳接受訊問前迴避記者提問，僅對民眾致歉，並說將坦白交代、配合調查。
「韓國時報」（The Korea Times）報導，由於韓國檢方已蒐集到關於她在弊案裡共犯角色的「大量證據」，檢方可能在訊後還沒取得正式逮捕令逮捕她前，先當庭拘留朴槿惠。
今天的進展很有可能照上述劇本，因為本案其他要角大多已被起訴，包括被控向朴槿惠與崔順實行賄的三星集團副總裁李在鎔（Lee Jae-young）。
檢方已完成一份訊問調查表，據了解資料長達100頁。在諸多對朴槿惠的指控裡，檢方很可能把重點擺在她個別向大企業收錢上。朴槿惠涉嫌與崔順實共謀透過多種管道，從三星收受3900萬美元，以支持三星旗下2個單位於2015年的合併案。該項合併案是能讓李在鎔加緊掌控集團管理的關鍵。
朴槿惠被控的罪名中最嚴重的是收賄，有可能使她被判無期徒刑。（譯者：中央社陳亦偉）1060321
(中央社)
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