春遊南韓品浪漫！「十里櫻花路」見證幸福

釜山附近的慶尚南道河東郡「十里櫻花路」。（韓國觀光公社提供）

牽著心愛人的手，跨過粉嫩櫻花路！在落櫻繽紛美景中許下一生的承諾，接下來的日子裡，我們要攜手看遍每一道風景！不用刻意營造浪漫，在花朵見證下，原來幸福就在我們身邊！趁著春暖花開，來趟南韓賞花之旅吧！在釜山「海雲臺迎月路」啜飲咖啡賞櫻、在有「婚禮路」之稱的「十里櫻花路」求姻緣、在「花開市場櫻花節」品嚐美味小吃！用旅行打造美好生活、發現生命亮點！

來南韓感受不一樣的春天吧！Kweather的報告，2017年的櫻花季預計比往年約早2~5天。今年的櫻花季將於3月21日從最南端的濟州島開始逐漸向北綻放，南部地區預計在3月26日~3月31日；中部地區4月2日~4月9日；首爾則是於4月6日左右能看見枝頭上稍來春天消息的櫻花。

此外，櫻花全盛綻放時期估計為開花後的一週，濟州島約在3月28日，南部地區4月2日~7日，中部地區則於4月9日~16日可欣賞到盛開的櫻花。把握春櫻乍現的四月份至韓國旅遊，可以將賞櫻名處─韓國嶺南圈規劃進行程，除了能迎著落下的櫻花瓣慢步之外，還能參加櫻花慶典，讓賞櫻更添樂趣。

「海雲臺迎月路」是每年春天韓國各地民眾都會專程前來的釜山櫻花名勝。（韓國觀光公社提供）

滿山的粉紅櫻花配上廣闊大海及蒼鬱松林相互輝映呈現出絕佳景致，景色十分浪漫的「海雲臺迎月路」，名為「迎月」的迎月路也非常適合欣賞夜櫻，月色映照著數萬朵的櫻花，是感受浪漫春夜的最佳地點。另外，附近還隱藏著許多特色咖啡廳、美食餐廳與藝廊等，在賞花之餘享受悠閒時光。

另一著名的賞櫻景點則是號稱全韓國最美的一條路─位於釜山附近的慶尚南道河東郡「十里櫻花路」，不同於其他地區的櫻花樹較高大，兩排雪白的櫻花樹向道路中間延伸，劃出完美的弧形，走在十里櫻花路上，粉色帶白的櫻花映在江水上成了一幅最美的風景畫。而且傳說中只要和心愛的人在此緊牽著手走過，就能百年好合幸福共度一生，因此這裡也有「婚禮路」的美麗稱號。

河東花開市場櫻花節。（韓國觀光公社提供）

若到十里櫻花路賞櫻，不妨順道參加「花開市場櫻花節」，沿著十里櫻花路走，就能抵達花開市場。今年花開市場櫻花節舉辦於4月1日至2日，在慶典上能品嚐到當地美味可口的傳統美食，如銀魚生魚片、辣螃蟹湯，以及香醇的河東綠茶等，讓道地的春季食物刺激味蕾，感受春季的清新氣息。

大邱有全韓國唯一的夜櫻慶典─E WORLD星光櫻花節。（韓國觀光公社提供）

同樣位於嶺南圈的大邱，有全韓國唯一的夜櫻慶典─E WORLD星光櫻花節。已邁入第6屆節的E WORLD星光櫻花節，今年將舉辦於3月25日至4月9日，慶典結合櫻花季與燈節，不論白天或黑夜皆能欣賞到動人美景。

慶典不僅將以多個LED燈裝飾整個E WORLD園區，遊樂園中的每條街道也準備了各式各樣的街頭表演、豐富的體驗活動、粉紅市集等，讓人目不暇給，而在夜間的照明妝點下，更有踏入夢境般的夢幻氛圍。

(中時電子報)