中市青海路半夜騎樓火警 住戶倉皇逃生4人嗆傷
臺中市西屯區青海路今天凌晨發生一起住宅火警，疑似店家前騎樓起火，波及兩部機車和路邊一部小客車，由於濃煙直衝樓上，住戶紛紛睡夢中驚醒倉皇逃生，幸好消防隊及時撲滅火勢，但有4名民眾輕微嗆傷，起火原因，警方還要進行調查。
今天凌晨青海路一棟公寓大樓的一樓鍋貼店騎樓忽然起火，消防隊獲報後，由黎明、中港、水湳、西屯等分隊，救災車輛，由分隊長何松財帶隊前往搶救。
消防隊表示，報案人指出有火舌竄出，請派人協助，到場為5樓建築物，騎樓機車起火燃燒，佈署水線搶救，清查該棟人數後，有2男2女輕微嗆傷，送醫救治，現場2部機車半燬，1部汽車受燒，店面1樓天花板燒損。
(中時)
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