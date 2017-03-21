中市青海路半夜騎樓火警 住戶倉皇逃生4人嗆傷

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由於濃煙往上衝，很多住戶從睡夢中驚醒，倉皇逃生。（盧金足翻攝）

台中市青海路今天凌晨發生住宅火警，波及機車和汽車。（盧金足翻攝）

臺中市西屯區青海路今天凌晨發生一起住宅火警，疑似店家前騎樓起火，波及兩部機車和路邊一部小客車，由於濃煙直衝樓上，住戶紛紛睡夢中驚醒倉皇逃生，幸好消防隊及時撲滅火勢，但有4名民眾輕微嗆傷，起火原因，警方還要進行調查。

今天凌晨青海路一棟公寓大樓的一樓鍋貼店騎樓忽然起火，消防隊獲報後，由黎明、中港、水湳、西屯等分隊，救災車輛，由分隊長何松財帶隊前往搶救。

消防隊表示，報案人指出有火舌竄出，請派人協助，到場為5樓建築物，騎樓機車起火燃燒，佈署水線搶救，清查該棟人數後，有2男2女輕微嗆傷，送醫救治，現場2部機車半燬，1部汽車受燒，店面1樓天花板燒損。

(中時)