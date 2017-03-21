台灣腔好聽或好嗲？美台籍教授破解謎團

特派員看世界專欄「台灣人講話好高大上！」類似討論三不五時就在大陸網上炸鍋，但原因眾說紛紜。在紐約市立大學任教的台籍教授彭駿逸從語言學的角度分析，發現這要歸功台灣輸往大陸的電視劇。

「你講話好好聽，好像電視裡的人」，在上海生活、跑新聞，類似的詢問幾乎天天上演。另一個經驗是，在北京和計程車司機聊天，說著說著對方突然沉默了，接著問，「你一定要這樣說話嗎？我會很不好意思」。

線下的生活經驗，也在網路熱議。關於台灣人講話的二三事，幾乎每隔一陣子就會被大陸網民拿出來討論。覺得台灣腔很嗲的人會問，「台灣人是故意裝台灣腔嗎？」欽羨台灣腔的人則寫文章，教人如何練就一口標準的台灣腔。

台灣腔究竟是好聽還是好嗲？

來自台灣的語言學者彭駿逸是美國紐約市立大學的助理教授，他在2012至2016年期間完成170頁的博士論文，探討大陸人對台灣腔的刻板印象，以及到底什麼是台灣腔。論文共調查300餘名大陸人對台灣腔的態度。

彭駿逸大學時期曾到澳洲當交換學生，那是他第一次碰到大陸人，對方當時告訴他，「你說話和台劇的人好像」。那天起，彭駿逸便一直思索，是語言學的那一部分讓大陸人覺得這是台灣腔，是用字遣詞或者語法、語音？

他歸納發現，台灣腔主要有以下特點，首先是「啊、啦、吧」等語助詞很多，對大陸人來說，也是最明顯的辨識方式。然而福建、廣東的人說話也習慣加語助詞，所以光從語助詞來看，並不足以辨識台灣腔。

再者，台灣腔沒有ㄦ的捲舌音，ㄓㄔㄕ與ㄗㄘㄙ並未分得很清楚，還有ㄣ與ㄥ也不分。此外，台灣腔也沒有「兒化音」，彭駿逸舉例，北京人在說胡同時會說「ㄏㄨˊㄊㄨㄥ˙ㄦ」，台灣人則說「ㄏㄨˊㄊㄨㄥˊ」。

最後就是台灣人幾乎不發輕聲，但大陸北方人還是說的。彭駿逸表示，北方人講學生時會說「ㄒㄩㄝˊㄕㄥ˙」，台灣人則說「ㄒㄩㄝˊㄕㄥ」；而爸爸、媽媽這些稱謂，台灣人比較常講「我爸、我媽」，或是把拔、馬麻。

ㄣ、ㄥ不分的台灣腔，為何會成為部分大陸人心中「高大上」的象徵？彭駿逸分析，原因可能來自台灣輸往大陸的電視劇；進一步向下探究，台灣腔受到對岸的歡迎程度，也反映了兩岸的經濟、社會、文化變遷。

彭駿逸說，早期台灣留學生在企業任職時，常被派到大陸擔任所屬企業的大中華區經理人，這批早期赴陸的台灣菁英，看在當時還是農村社會的大陸民眾心中，是都會化的象徵，也讓他們對台灣腔有了一點印象。

隨著兩岸分隔越久，雙方民眾說話方式越來越不同。2000年左右，台灣的偶像劇如「流星花園」開始輸往大陸，台灣腔在大陸人心中達到鼎盛。而這些不斷輸往大陸的台灣偶像劇，深深影響大陸人對台灣腔的感知。

彭駿逸表示，當時輸往大陸的台灣偶像劇充斥都會小資女及體貼暖男形象，大陸人天天看，並嚮往這樣的生活，就覺得「這人講話聲音太好聽了」。大陸民眾將角色形象和其所使用的語言串連，漸漸對台灣腔有好感。

不過，隨著大陸經濟起飛，大陸民眾對台灣腔的認知漸漸改變。彭駿逸調查發現，現在北京、天津的大學生認為台灣腔是「小家碧玉」，甚至很嗲、很裝，他們自己的腔調才是都會代表，大陸中央電視台主播講話才是好聽的。

彭駿逸借用法國社會學家布迪厄（Bourdieu）的比喻為論文下了總結。語言是一種文化貨幣，該貨幣值錢與否，是綜合使用者的社經狀況而定，若社經地位高，該語言的社會價值就較高。大陸人對台灣腔的感受也是一樣。1060321

(中央社)