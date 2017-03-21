李永得遇警查扯政治 侯漢廷：不必急於冠上白色恐怖
客委會主委李永得遭警察臨檢引發熱議，有人認為警方執法過當，也有人批評李永得反應過度。新黨新思維中心主任侯漢廷則認為對人權的保護，固然重要，但不必急於冠上白色恐怖、威權統治等名號，忽略了警察正當執法、才能偵破諸多大案，實質上保障人民的安全與生活。
客委會主委李永得19日下午穿著拖鞋，到住家附近超商買飲料時，被警察要求出示證件盤查時不願配合，李永得後來在臉書怒PO文說，台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了！甚至指台北戒嚴了？
李永得妻子、民進黨立委邱議瑩20日受訪時強調，警方說李永得穿夾腳拖，形色匆忙攔下盤查要身分證，這個說法「滿瞎的」，認為警方勤務教育應該加強，任何平民百姓都不該這樣對待。夫妻倆遭網友諷「好大的官威啊！」
侯漢廷則認為李永得遇警察的事情，必須拋開對其太太、對警察的成見，才能客觀看待。至於扯到什麼228，純粹是政治操作，可以洗洗睡了。警察臨檢的標準，依照大法官釋字535號，及警察職權行使法第六條可得知，要「合理懷疑」其有犯罪嫌疑。
有人質疑，李永得只是穿個拖鞋、盯著員警，以此懷疑有犯罪嫌疑不妥。如果在一般的街道上，穿拖鞋就被盤查，顯然職權過當。卻忽略了本次事件警察是保安大隊，與一般警察不同，多數只能透過觀察力、現場臨檢盤查而破案，加上台北轉運站恰好是「治安熱點」，曾透過臨檢查獲諸多毒犯案件。況且，該處為「指定公共場所」，符合警察職權行使法規定，警方可合法盤查。
(中時電子報)
文章來源：侯漢廷臉書
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