疑似疲勞駕駛 貨車衝破鐵道圍欄

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貨櫃車在台一線翻覆，衝破鐵道圍欄。(江詩筑翻攝)

何男聲稱為閃避狗才釀禍。(江詩筑翻攝)

苗栗縣通霄鎮今天凌晨4點左右發生一起疑似疲勞駕駛釀禍，駕駛貨櫃車的何姓男子行經台一線通灣段時，突然從北上車道衝往南下車道，撞破鐵道護欄，車身橫躺在台一線，車頭則距離台鐵軌道不到五公尺，所幸人只有輕傷，酒測值為0。

駕駛聲稱是因為看到有狗出現在視線前方，想要閃避才會釀禍，不過警方仍要進一步調查肇禍原因。

(中時)