新住民語文教學師資進階 培訓

新住民語文教學師資進階培訓，在南投高商舉行。（廖志晃翻攝）

新住民語文教學師資進階培訓，南投高商校長何景標致詞，勉勵學員精進教學技巧。（廖志晃翻攝）

全國第一梯次新住民語文教學師資進階培訓，在南投高商舉行。（廖志晃翻攝）

因應2018學年度新課綱，將新住民語文明列為語文領域課程，國立南投高商承辦全國第一梯進階研習課程，5天共36小時「新住民語文教學支援人員進階培訓」；校長何景標表示，透過研習可精進教學支援人員教學技巧、提升實務教學能力。

新課綱明定新住語言課程，國小階段，學生從本土語文及新住民語文中，依其需求任選一種必修；國中、高中階段，將新住民語文列為選修。目前，已培訓近千名合格新住民語文教學支援人員，擔任新住民語文教學工作。

來自越南的黃金鵬，與印尼的林慧娜，曾就讀國立南投高商進修學校，在學期間名列前茅，目前已是南開科大3年級學生，她們去年通過教學支援人員培訓，今年攜手報名全國第1個開課的進階班，回到母校南投高商，2人都非常高興。

黃金鵬是衛生所、移民署的通譯人員，也是漳和國小的越南語老師；她說來台後不斷學習，希望自已的中文能力更進步，2個小孩都精通越語，能夠分享母國的文化。

葉莉玉是印尼華僑也是退休教師，和來自越南、從事美髮工作的陳家碧是鄰居，2人都曾在中、小學的新住民語文活動中擔任教師，對於國教署開辦進階培訓課程，她們非常珍惜這樣的機會，即使行動不便、工作忙碌，也要克服困難去上課。

為提供更多新住民培訓課程，及活動相關資訊，教育部國教署已建置「新住民子女教育資訊網」，除公告教育部資訊外，亦提供縣市政府公告新住民研習開班訊息，彙整各縣市教學支援人員人力資料庫，便利各縣市及各校未來遴聘教學支援人員，俾利新住民語文課程順利實施。

(中時)