WBC Live》波多黎各連兩局開轟 3比2領先荷蘭
世界棒球經典賽21日移師道奇球場展開4強決賽，日職單季全壘打紀錄保持人巴倫汀（Wladimir Balentien）延續他在東京的好手感，1局上就從羅培茲（Jorge Lopez）手中敲出左外野兩分全壘打，也是他在本屆賽事領先群雄的第4轟。不過1局下太空人強打柯瑞亞（Carlos Correa）就替波多黎各回敬兩分炮，2局下換T.J.李維拉（T.J. Rivera）追加陽春炮，讓波多黎各反以3比2領先荷蘭。
然而都有全壘打，荷蘭1局上只得2分，其實是「虧很大」。荷蘭1局上由西蒙斯（Andrelton Simmons）、波格特（Xander Bogaerts）、普洛法（Jurickson Profar）和巴倫汀連敲4安，結果兩次跑壘瑕疵，都被波多黎各鐵捕莫里納（Yadier Molina）阻殺出局，形成單局敲4安卻只打了5人次的罕見局面。
荷蘭推出在韓職、日職都有過優異表現，打過兩屆經典賽的右投范登荷克（Rick Vanden Hurk）先發，開賽後也壓不住陣腳，1局下被林鐸（Francisco Lindor）、柯瑞亞、貝爾川（Carlos Beltran）敲出連續安打，包括柯瑞亞的兩分炮。他讓莫里納擊出三壘方向雙殺打，結束該局，2局下卻又被李維拉擊出左外野陽春炮。
(中時電子報)
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