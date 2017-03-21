美國務院：對台政策未變 仍堅持美國「一中政策」

美國國務卿提勒森。（美聯社）

美國國務院代理發言人唐納20日表示，國務卿提勒森訪問北京傳遞的訊息是建立合作、有成效、前瞻性的美中關係。提勒森知道自己在北京訪問期間選擇的語言措辭，但這完全不表示美國對台灣的政策有改變，美方仍然堅持美國的「一中政策」。

提勒森在北京與中國外長王毅晤面時指出，美中兩國過去40年在「不對抗、不衝突、相互尊重，尋求共贏的解決方案上」建立了積極關係。與王毅會面後，提勒森再強調，「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的理解」引導美中關係40年發展。

提勒森重覆提及此一中方慣用描述美中「新型大國關係」的語言，為中國媒體闡釋為中國外交的勝利；美國輿論和學者批評提勒森在北京使用和中國一樣的語言，是一大錯誤。

提勒森在使用北京語言的發言，是要傳遞訊息給中方，還是不是故意的呢？唐納在20日國務院記者會上表示，提勒森「知道自己選擇的用辭」。他認為，提勒森想表達的是美國也想要一個「雙贏關係」。

有記者問道，提勒森提到「相互尊重」這一中國強調並表述的字眼，是否會讓北京相信在香港、西藏及有關台灣的議題的看法上，美國會尊重北京的核心利益和關切，且令人好奇，提勒森故意選擇這樣語彙，是「傳遞美國對台灣、西藏的政策要有變化了嗎？」

唐納回覆，「完全不是」。唐納表示，美國對台灣的立場，除鼓勵良好、日益增強的兩岸關係外，美方仍堅持美國的「一中政策」。至於其他議題如人權，中國境內的個人自由等，都是提勒森這次訪問北京關切的議題。

(中時)