法首輪總統電視辯論 馬克宏勒龐激辯「布基尼」

穆斯林婦女穿著「布基尼」在以色列海邊戲水。(圖/美聯社)

法總統候選人馬克宏(Emmanuel Macron)。(圖/美聯社)

法總統極右派候選人勒龐(Marine Le Pen)。(圖/美聯社)

法總統極右派候選人勒龐(Marine Le Pen)對伊斯蘭危及國安的立場受到她的頭號競爭對手馬克宏(Emmanuel Macron)猛烈攻擊，周一(20日)法國舉行首場總統電視辯論，民調領先的2位候選人，分別是極右派勒龐和中間派馬克宏，2人針對去年夏天就引起轟動的「布基尼」話題，再次激烈交鋒。

「布基尼」(burkini)是伊斯蘭教女性在游泳時穿著的覆蓋全身肌膚的泳裝，去年夏天在髮國海邊舉辦的一場活動中，造成法國多地禁止伊斯蘭女性穿著「布基尼」，當地政府認為這是對「聖戰士攻擊」的一種挑釁，因此加以禁止。

但是，國務院卻認為這項禁令是一種「歧視」，讓結果幾乎遭到逆轉。

據《法新社》(AFP)報導，反難民的勒龐宣稱，「布基尼」是法國激進伊斯蘭教興起的象徵，還抨擊對手馬克宏支持穆斯林的立場。

馬克宏回擊說，「布基尼」是一個社會秩序的問題，勒龐不應該用它來分裂法國。

法國首輪總統大選電視民調出爐後，前經濟部長馬克宏和國民陣線候選人勒龐以26%並列民調首位。前總理費雍則以以17%屈居第三。

(中時電子報)