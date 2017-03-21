盼替妻掃墓 《戰地琴人》名導波蘭斯基望美解禁
以《戰地琴人》（The Pianist）奪下坎城影展（Festival de Cannes）金棕櫚獎和奧斯卡最佳導演獎（Academy Award for Best Directing），著名法籍猶太人導演羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski），在1977年因涉嫌性侵13歲少女薩曼莎·蓋梅爾（Samantha Geimer）而遭美國檢方起訴，經歷將近40年流亡海外後，現年83歲的波蘭斯基透過律師向美國政府求情，希望美方能網開一面，准許他返回加州，為1969年遭殺人集團曼森家族（Manson family）殺害的妻子莎朗·蒂（Sharon Tate）掃墓。
據彭博社（Bloomberg）報導，以《戰地琴人》等電影聞名全球的著名導演羅曼·波蘭斯基，近日透過律師向美國政府求情，望能返回加州替遭殺人魔曼森家族殺害的妻子掃墓，並終結對他長達40年的通緝令。這位法籍猶太裔的名導演，因1977年在雜誌拍攝過程中，涉嫌性侵一名13歲少女薩曼莎，遭到美國檢方起訴，雖曾一度達成認罪協商，但波蘭斯基在宣判前選擇逃亡海外，造成通緝令至今仍未被撤銷，而他也一度在瑞士遭到逮捕和判刑。他第二任妻子、著名女星莎朗·蒂，則在1969年於洛杉磯遭惡名昭彰的曼森家族殺害，讓波蘭斯基痛不欲生。
現年83歲的波蘭斯基，1933年出生於法國巴黎，二戰前隨父母搬移至波蘭克拉科夫（Kraków），在納粹（Nazi）統治下，母親被抓入奧斯威辛集中營（Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau）而身故、父親則被送到奧地利茅特豪森－古森集中營（Das Konzentrationslager Mauthausen），與波蘭斯基一樣逃過一劫。戰後畢業於羅茲國立電影學院（the Lodz Film School）的他，逐漸轉往好萊塢發展，得到派拉蒙（Paramount Pictures Corporation）影業等的支持，以《天師捉妖》（The Fearless Vampire Killers）、《失嬰記》（Rosemarys Baby）和《唐人街》（Chinatown）等電影站穩腳步，更在2002年以波蘭音樂家華迪史洛·史匹曼（Władysław Szpilman）同名自傳為劇本拍攝出《戰地琴人》，讓他一舉奪下坎城影展、奧斯卡金像獎的最佳導演殊榮。
對於律師提出入境不收押的保證，加州法院態度也很強硬，不願對波蘭斯基做出任何承諾，只表示他將獲得公平、公正與公開的聽證會審理。然而，40年過去，本案受害者薩曼莎於2008年公開選擇原諒，她亦呼籲美國司法單位解除該案通緝。於情於法於理，加州法院將如何處置這樁延宕多年的舊案，也將成為未來娛樂圈一大關注焦點。
(中時電子報)
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