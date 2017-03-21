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伊凡卡也入主白宮？ 將獲得白宮辦公室和手機

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伊凡卡也入主白宮? 將獲得白宮辦公室和手機
伊凡卡(左)和先生庫什納。(美聯社)
加拿大總理杜魯與美國第一女兒伊凡卡
加拿大總理杜魯道2月13日在白宮與女性商業領袖會面，而第一女兒伊凡卡則在旁凝望。（圖/美聯社）
與川普會面 梅克爾看伊凡卡的眼神引發網民熱議
伊凡卡在3月17日的白宮會議中坐在梅克爾的旁邊。(美聯社)

美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)將在白宮西廂獲得一間辦公室、以及一部政府配發的手機，她也預計會在獲得安全許可後能夠取得政府機密資訊，但伊凡卡不會獲得任何政府頭銜或薪水。

根據路透社(Reuters)報導，自從其父川普(Donald Trump)上任為美國總統後，伊凡卡在白宮的重要性就越來越顯著，經常在各種場合中扮演父親的顧問。周一一名白宮的律師和顧問Jamie Gorelick向英國《衛報》(Guardian) 證實，伊凡卡將正式獲得白宮辦公室和手機等。

伊凡卡的先生庫什納(Jared Kushner)已經是川普的首席顧問，但在他的職位甫宣布時，伊凡卡還說要遠離白宮、專注在家庭上。事實上伊凡卡自此後經常出席白宮各大重要場合，在二月加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)和上周五德國總理梅克爾(Angela Merkel)訪美時，伊凡卡都陪同川普出席這些會面。

她在提供給政治新聞網站Politico的聲明中表示，她知道過去從未有美國總統的成年子嗣積極參與白宮事務，但她表示將繼續像過去一樣、提供其父各項建言，並將自願遵守所有政府官員必須遵照的道德規範。

(中時電子報)

文章來源：Ivanka Trump has West Wing office and will get access to classified information

文章來源：Trump daughter Ivanka to get West Wing office

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關鍵字：川普白宮伊凡卡辦公室手機機密第一千金
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