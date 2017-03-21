男童深夜打赤膊路邊尋父 波麗士「盤查」守護回家
五年級王姓男童深夜打赤膊站在馬路邊招牌下哭泣的身影，引來海南派出所巡佐警察陳振桔關心，貼心帶返派出所，原來，男童深夜睡醒找不著父親，情急出外尋父，警於是協助男童返家穿衣服、並留下一張紙條「爸爸你不在，我很害怕，在海南派出所等你。」
「孩子…別哭！警察叔叔會保護好你的…」這幾天因為警察盤查，引起全民關注，海南所所長莊世雄深夜有感，凌晨2時許在臉書PO下這篇文章，許多人留言「有洋蔥、好感人」，但也有人感慨留言「雖有溫度，這個國家已經不需要警察」。
莊世雄深夜感性寫下凌晨在馬路邊和男童相遇的故事。他說，21日凌晨1時許，同仁在海佃路湯姆熊遊藝場前盤查完一部可疑車輛，眼尖發現站在招牌下哭泣、並赤裸著上身的王姓國小五年級學童。
陳姓巡佐趨前詢問，王姓學童係單親家庭，與父親相依為命，父親從事流動攤販，必須在半夜補貨，王姓學童因半夜乍醒，在家遍尋不找父親，情急之下，毫無目的外出尋父，獨自站在馬路約5、6分鐘，就被警方發現。陳姓巡佐一邊安撫男童，當下決定將王姓學童帶返所內，讓他不再恐懼。
回到派出所多方查證，發現王姓學童父親未帶行動電話出門，權宜之計，僅能先帶王姓學童返家換穿衣服，並留下字條，「等爸爸回來後再來接你，暫時由警察保護你！」就在王姓男童返家換衣服，父親也剛好返家，男童立即淚奔擁抱父親，讓警察心頭也一陣暖。
「我們是警察！我們不求任何回報！我們只是做著身為一名警察應該作的事。」莊世雄說，身為警察，守護人民是責任，「我們很高興…終於可以讓孩子不再害怕的跟他父親一起睡個安眠的覺了。」
(中時)
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