遭綁入後車箱 婦女用胰島素幫浦逃脫

阿拉巴馬州1名婦人日前下班回家時，被持槍歹徒綁架並關入車子後車箱。婦人記得如何從關閉後車箱逃脫的臉書影片，用隨身攜帶的胰島素幫浦從行進中的後車箱逃脫。

住在阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）的25歲婦人狄格斯（Brittany Diggs），20日接受媒體訪問時，談到這段劫後餘生的經歷，仍然情緒激動。

14日晚，狄格斯下班回家時，在自家公寓門口遇到持槍歹徒，要她交出身上所有財物。狄格斯表示，由於當時身上沒有太多現金，歹徒用她的提款卡又無法提領超過100美元的金額，於是轉而利用她的車子為作案工具，隨機尋找目標行搶。

狄格斯說，歹徒企圖兩次行搶卻沒成功，開始揚言要把她殺掉，持槍下令她進入後車箱。她說：「他每次講話，都會提到『我要把妳殺了』，我心裡則想著，他可能把車子開入河中，要把我淹死在後車箱裡。」

她表示，當時心中充滿恐懼，突然想到曾經看過一段臉書影片，說明萬一在關閉的後車箱應該如何逃生。她用隨身攜帶的胰島素幫浦（Insulin Pump）顯示螢幕的微弱亮光，在漆黑的後車箱內找到緊急閂鎖，就在歹徒即將開車駛離加油站時，成功開啟後車箱，從行進當中的車輛後車箱爬出掉落地面，旋即起身衝向加油站附設便利商店求救，驚險過程正好被加油站監視器拍下。

伯明罕警察局接獲便利商店店員報案，立即趕抵現場，不過到目前為止嫌犯尚未落網。警方已根據從便利商店監視器錄影帶畫面截取的影像，公布嫌犯照片供民眾協助指認。

狄格斯表示，警方已經尋獲她被歹徒開走的日產（Nissan）Altima轎車，但由於歹徒仍然在逃，她根本不敢再開這輛車，也不敢回到公寓去住。她說：「我試著忘掉這件事，希望恢復正常生活，但這真的是我所碰過最恐怖的事情。」

為了籌措搬家費用，她的友人在Go Fund Me募款網站為狄格斯發動網路募款，目標7000美元在兩天之內便迅速達成，到目前為止累計募得金額已達1萬9678美元。1060321

(中央社)