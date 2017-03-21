南投醫院「腎利馨房」開張 嘉惠洗腎住院病患
台灣洗腎盛行率相當高，衛福部南投醫院針對腎衰竭病患，成立「腎利馨房」以貼心、舒適環境，服務血液透析病患，讓病患在病房裡享有「病患不動、醫療設備移動」的服務。
過去，洗腎病患住院期間，需要移動至洗腎中心，移動的距離比較遠、相對的風險也高；為了使血液透析病患，於住院期間享有便捷服務，南投醫院提供住院病人，於原床位進行血液透析治療，病患無須移動，減輕因推床造成的不適，提供以病人為中心的全人醫療照護服務。
南投醫院內科、腎臟科主任莊宗芳表示，「腎利」即是勝利，人定勝天，戰勝病魔；「馨房」代表溫馨的新病房，希望使病人獲得更完善的醫護品質。
院長洪弘昌說，南投醫院將會持續提供多元化的血液透析照護服務，並且積極辦理教育訓練，提供更優質的醫療服務。
(中時)
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