雲嘉交界山區工寮 警方查獲鏈寶賭場
雲林縣政府警察局斗南分局今天表示，在雲嘉交界山區工寮，偵破罕見鏈寶職業賭場，當場查獲20多名賭客、賭資新台幣100萬元左右，全案偵訊中，訊後將以賭博罪嫌移送法辦。
斗南分局說，日前接獲線報，李姓嫌疑人主持鏈寶職業賭場，在雲林縣古坑鄉和嘉義縣梅山鄉交界山區，利用多處工寮游動聚賭。
斗南警分局動員20多名員警，昨天夜間8時多前往山區布線偵查，豈料歹徒突然變更場所，警方持續搜尋，在古坑鄉崁腳村後窟山區，發現一處工寮有車輛異常出入，並在入口小道放哨持無線電對講機把風。
警方在近午夜時分，突破哨線直驅賭場，當場查獲聚賭的16名男子、9名女子共25名賭客、賭資100萬元左右、賭具等，帶回偵訊。
警方說，「鏈寶」是雲嘉南山區早期常見賭博方式，賭場多選偏僻山區且游動逃避追緝，每天更換不同場所聚賭並抽頭。
警方表示，鏈寶玩法是將1顆6面紅白各半、俗稱「寶」的骰子放在鐵盒內骰動，接著轉動另一鐵盒中紅白骰子，開寶後看兩邊對應，由賭客下注，賠率最高3倍，一場輸贏多在百萬元上下，賭資相當大，但警方追緝且其他賭博方式新興，近年逐漸銷聲匿跡。1060321
(中央社)
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