凱蒂荷姆斯秀愛女照 粉絲：好像媽媽
好萊塢女星凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）與天王巨星前夫湯姆克魯斯所生的女兒蘇莉（Suri），下個月就要慶祝11歲生日。
凱蒂荷姆斯週末期間在社群網站分享愛女照片，眾多粉絲紛紛留言「女兒長得跟妳一模一樣」。
凱蒂荷姆斯昨天在Instagram分享了一張蘇莉與兩個表哥的合照，背景是洛杉磯的城市夜景。照片當中，蘇莉跨坐在穿著米色襯衫的表哥肩上，她的臉上帶著驚喜表情。
這位38歲的女星在照片說明中寫道：「我很愛這些寶貝，他們的成就還有良善之心，對我帶來許多啟發，同時也照亮了我們的生活！」
大批影迷紛紛留言回應寫道「女兒長大了」、「乍看之下照片裡就是妳」、「女兒長得跟妳一模一樣」。
蘇莉2006年4月18日出生於加州聖塔蒙尼加（SantaMonica）。凱蒂荷姆斯是湯姆克魯斯的第3任妻子，2006年結婚，2012年離婚。
從上個月開始，凱蒂荷姆斯就在Instagram陸續分享了許多蘇莉與兩個表哥的合照，包括一起在沙灘漫步與一起出遊的照片。
凱蒂荷姆斯自導自演的迷你影集「甘迺迪家族」（The Kennedys: After Camelot）拍戲片場，蘇莉也是不時造訪的小小來賓，經常被媒體拍到母女兩人親密互動的景象。1060321
(中央社)
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