經典賽4強首戰 外界看好波多黎各

世界棒經典賽今天起在洛杉磯道奇棒球場展開4強與冠亞軍決戰，首場波多黎各對壘荷蘭，雖然荷蘭陣中不乏大聯盟現役球員，但波多黎各投手表現更勝一籌，被看好可望勝出。

波多黎各是本屆經典賽開賽至今未嘗敗績的6戰全勝勁旅，尤其複賽最後1場對戰委內瑞拉，全隊展現驚人打擊實力，先發1到9棒棒棒都擊出安打，最後以13比2懸殊比數獲勝。

不僅打擊連貫且每個棒次都有發揮，波多黎各的投手群也是他們本屆經典賽，從首輪到晉級第2輪大獲全勝的優勢。回顧波多黎各6連勝的表現，其中有4場比賽的失分都沒超過3分，展現一夫當關、萬夫莫敵的本領。

荷蘭的實力也不容小覷，經典賽官網早在首輪預賽開賽之初即預測，來自鬱金香國度的這支球隊，大聯盟等級球員組成的固若金湯內野防線，是他們被看好可望挑戰冠軍的最大本錢。

內野防線不僅守備身手了得，荷蘭的打擊在第2輪複賽更是火力全開，全以2位數的差距扣倒本屆經典賽最大黑馬以色列，以及素有棒球王國美譽的古巴隊，晉級4強。

不過荷蘭的投手群以他們本屆從預賽至複賽的表現，以及近期熱身賽5比12輸給賽揚獎（Cy Young Award）投手葛蘭基（Zack Greinke）掛帥的亞歷桑納響尾蛇隊，顯然壓制打者的戰力較波多黎各略遜一籌。

至於兩隊過去在經典賽的交手經驗，雙方曾在2009年的賽事交手過2次，波多黎各分別以3比1和5比0獲勝。

經典賽（WBC）4強戰採單淘汰制，輸球的隊伍就打包回家，明天的4強戰將由地主美國隊迎戰亞洲棒球強權日本隊。1060321

(中央社)