前瞻計畫遭質疑 林全23日上火線說明

行政院推動「前瞻基礎建設計畫」首波說明挨批，行政院長林全今天表示，已檢討表達方式，23日他一定會盡可能說明清楚預算構想、目標相關問題。

行政院昨天公布第1波前瞻基礎建設計畫內容，政府將投入新台幣2750億元特別預算經費，投入水環境及綠能建設。

林全上午在立法院受訪表示，他看了記者會後，覺得很多地方沒講得很清楚，開記者會說明主因前瞻基礎建設特別條例草案規劃23日行政院院會通過，計畫相關內容要對社會說明，但計劃涉及好幾個項目，擔心一次講可能份量太多。

他說，行政院規劃第一波水環境與綠能、今天會說明數位建設項目，他23日對外完整說明整個預算，包含軌道與城鄉建設，昨天說明可能是18日分工沒分得很清楚，「他們以為數字部分，等到我在禮拜四開記者會說明，他們就沒有把很多具體數字拿出來講」。

林全表示，他已向行政院發言人徐國勇表示，向媒體說明時應說明清楚，今天數位建設說明會比昨天清楚，一個計劃涉及很多部會，選擇幾個部會首長談，未必講得清楚，「我們有注意到表達上的問題」，已請發言人檢討。1060321

(中央社)