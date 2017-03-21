中東、北非飛美航班維安 僅手機大電子設備能隨身
華府為了因應潛在的恐攻威脅，將禁止乘客在搭乘部分由中東與非洲國家起飛，前往美國的國外航班時，攜帶比手機大的電子設備進入機艙。不過，這些設備可以託運。
據CNN與路透報導，有關官員透露，這項飛航新規定周二可望由美國國土安全部宣佈。自從美國政府幾星期得知一項新威脅時，便在考慮實施這項禁令。
一名消息人士透露，新規定將適用於8至10家外國航空公司。而另一名政府官員則證實美聯社的報導，說禁令將影響中東及北非約8個國家的10座機場。
而據英國《衛報》（The Guardian）報導，美國運輸安全署(TSA) 的新規定禁止乘客隨身攜帶筆電、iPad、Kindle與相機，但並未確切說明，機組員是否也必須遵守相關規定。
(中時電子報)
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