李永得案 邱豐光：任一個案有爭議都會處理
客委會主委李永得穿拖鞋在台北轉運站被員警盤查，李痛批警察違憲濫權，如同「警察國家」。對此，台北市警察局長邱豐光今天出席行動市政會議時表示，每個個案若有爭議都會處理，當事人的意見、任何一個市民有意見，北市警局都會重視，並不是誰的問題。
邱豐光說，每天有兩三千位同仁在街頭執勤、巡邏，當然要維護同仁的執法尊嚴，但如果接到民眾投訴或認為有爭議時，一向都會派督察單位調查了解。如果有違失，就依照規定處理；若無則維護同仁執法尊嚴，這是一貫的處理方式，沒有例外。
他說，北市警局的立場就是這樣，談不上什麼支不支持，每一個個案若有爭議都要處理，重視當事人的意見、重視任何一個市民的意見，不是因為是誰的問題。
(中時)
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