陶藝家鹿兒島睦來台展新作！微笑動物、繽紛花草訴春天
慵懶的貓咪伸長身體，用柔軟的毛和可愛的肉球包圍著花朵！喵星人藍色大眼中藏不住好奇、粉嫩顏色裡透露春光！來自日本的陶藝家鹿兒島睦再度來台辦個展！跨越和洋，要用創意、童趣的器皿，讓人從地一眼、觸拿的溫度裡感受「滿滿的幸福」！
陶藝作家鹿兒島睦出生於福岡。美術大學畢業後，於室內裝飾店鋪裡任職，專職商品陳設及管理。現在於自己福岡市內的工作室（atelier de la paix）中以陶器、布料、版畫為主進行創作。
鹿兒島睦以手、鉛筆、針、各種顏色的泥土進行創作，並使用黒、黄色、紅、粉紅、藍、綠、白上色，色彩繽紛卻不花俏。作品中常看到帶有微笑的動物、盛開的花草植物，上演動物們在大自然間嬉戲的場景，充滿童心。
號稱擁有「只要看到就令人感覺幸福」的魅力，全世界粉絲持續增加中，繼過去來台展出備受好評，今年鹿兒島睦受小器藝廊來台舉行個展，今年他將帶來色彩繽紛的全新作品。
除能看到鹿兒島睦的全心創作外，知名人氣咖啡店dieci首次來台舉辦「美好生活展」，以「豐富生活空間」為概念，聚集來自全世界的選品，包括器皿、居家雜貨、織品洋服等，不限洋食器、和食器，新商品或是老式物件要給台灣民眾展現北歐風情的生活品味。
有美好的器皿了，當然也別忘了讓器皿中呈現美味的食物，料理設計師高橋良子也將首度在小器生活料理教室授課！甜點研究家五十嵐路美也將讓台灣老饕嚐嚐看什麼是優雅的法式甜點！
春天的氣息已來到，生活就該要有更多的不一樣！用溫暖的陶器、手作甜點、精美和食帶給台灣人一個不同的身心靈體驗！每天的生活不用特別精彩，但一點點的溫暖都能累積大大的幸福！美好的生活，值得我們去追尋、去擁有！
鹿兒島睦個展 （免費）
MAKOTO KAGOSHIMA EXHIBITON IN TAIPEI 2017
日期：3月25日 ～4月5日 12:00～20:00
地點：小器藝廊（台北市大同區赤峰街17巷4號）
(中時電子報)
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