名間鄉福興宮濁水媽，6天5夜遶境植福

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名間鄉福興宮濁水媽6天5夜遶境植福，南投縣長林明溱（中）推動神轎。（廖志晃攝）

名間鄉濁水村福興宮「濁水媽」，21日起進行6天5夜、8村遶境植福千祥活動；南投縣長林明溱到場共襄盛舉，與該宮廟主委陳金城為遶境點燃起馬炮，並祈求縣政順利、國泰民安。

林明溱表示，媽祖將在名間鄉8個村進行遶境，庇佑鄉親家庭和樂美滿，預祝6天的遶境活動平安順利；陳金城表示，希望濁水媽保佑名間鄉事事順利。

縣議員曾振炎、于秀英、羅美玲、陳翰立，縣府民政處長吳燕玲、觀光處長王源鍾及名間鄉長陳文德等都到場。

媽祖遶境首日從濁水村出發，將遶行大坑村及田仔村，夜宿觀覺寺；第2天遶行新光村，夜宿二重埔土地公廟；第3天遶行中山村，駐駕順安府；第4天遶行南雅村及中正村，駐駕代化堂；第5天遶行新民村，駐駕代天宮；最後1天回到濁水村，完成6天5夜遶境活動。回鑾當天，還有躦轎腳、地方民俗技藝陣頭、土風舞等表演。

福興宮主祀天上聖母，因護佑濁水溪兩岸居民往來安全，又稱濁水媽及渡船媽，是在地居民信仰中心。

(中時)