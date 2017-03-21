王治平開唱哈林助陣 重溫年輕時組團歲月
音樂製作人王治平4月將辦演唱會，藝人「哈林」庾澄慶擔任嘉賓，雙方鍾愛西洋經典搖滾，年輕時共組樂團，如今都是「搖滾老爸」，期待再度聚首玩音樂，回味組團歲月。
王治平將在4月2日、3日於台中、台北開唱，與好友一同玩音樂是他舉辦演唱會初衷，樂團成員各個身為搖滾迷，主唱比王治平大10歲，吉他手小他20歲，相差30歲的忘年之交，帶樂迷重返70年代的美好。
藝人好友哈林擔任台北場嘉賓，年輕時代兩人曾共組樂團，如今依舊對音樂保有赤子之心，闊別數十年再度聚首玩音樂，雙方相當期待，將合唱當年最喜歡的搖滾曲目，回味組團歲月與兄弟情誼。
王治平心頭驕傲、寶貝女兒歌手王若琳也現身挺老爸，兩人最愛一起聽西洋經典搖滾哼哼唱唱，音樂品味對女兒直接影響。不常在同個城市的父女倆，將攜手演出英國樂團披頭四歌曲，重溫王若琳童年父女時光。王治平也不忘做公益，表演扣除成本將全數捐給教養院。1060321
(中央社)
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