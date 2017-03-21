WBC》他替荷蘭戲耍中華隊 這次不敵鐵補強肩
中華隊在本屆經典賽5比6輸荷蘭，因而無緣複賽，是役效力於天使的荷蘭游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）以魔術師般的攻守演出戲耍中華隊。不過一山還有一山高，西蒙斯4強對波多黎各，1局上在二壘離壘過遠，被金手套鐵捕莫里納（Yadier Molina）牽制出局，死得很難看。
荷蘭1局上就由西蒙斯、波格特（Xander Bogaerts）連續敲安，攻占一、二壘，接著第3棒普洛法（Jurickson Profar）伺機觸擊推進卻臨時收棒，西蒙斯只是離壘重心稍微傾向三壘，莫里納立刻長傳二壘，讓西蒙斯慘遭夾殺出局。
荷蘭的跑壘悲劇還沒結束，普洛法擊出右外野安打，踏過一壘後興奮的狂吼慶祝，結果還沒走回壘包，機警的莫里納又把球傳到一壘手手套，讓普洛法「北七」出局。
西蒙斯對中華隊時，曾在接游擊飛球時大演假動作，不但接殺還讓胡金龍回一壘不及，上演雙殺守備，也在第9局擺出短棒干擾，引誘中華隊內野進行防觸布局，反而打出游擊方向安打。不過道高一尺、魔高一丈，面對擁有8屆金手套的莫里納，還是踢到了鐵板。
(中時電子報)
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