電競當紅 桃分署「Android手機程式設計班」受理報名
電子競技近年崛起，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開辦「Android手機程式設計班」也受年輕人青睞，今年預計6月29日至10月17日開課，報名自即日至6月20日。
勞動力發展署桃竹苗分署表示，授課內容包含網路概論與雲端服務、資料庫設計、伺服端網頁應用程式設計、Phonegap跨平台手機程式開發、Android基礎程式開發設計、Android實務應用等。
勞發署桃竹苗分署以一位受訓過的學員古富中為例，「小古」讀的是資工系，曾經在電子競技 (簡稱電競)比賽叱吒風雲，帶領隊員贏得大大小小的比賽，但大四也因缺課太多被學校退學，讓家人非常不諒解而離開電競場。
「小古」在退伍後重考大學補足學歷，畢業後又面臨沒有一技之長，讓他對未來感到恐慌，決定報名桃分署電子資訊產業據點「Android手機程式設計班」儲備轉行技能，他說，在接觸桃分署課程後，轉戰設計智慧手環APP程式，終於開心找到可以發揮所長的新舞台。
(工商)
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