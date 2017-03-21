NBA》勇士與灰狼10月參加中國季前熱身賽

NBA聯盟宣布，2017-18季前熱身賽中國站將由史提芬柯瑞(右)領軍的勇士與灰狼在10月參加深圳、上海兩站賽事。(美聯社資料照)

NBA聯盟今天宣佈勇士和灰狼將在10月5日連袂參加深圳與10月8日上海的2017-18球季賽前熱身賽。

勇士是繼2008年和2013年之後第三次到中國參加季前賽，而灰狼則是第一次造訪中國。今年的兩場比賽讓NBA在中國舉辦的賽事數量達到24場，參賽球隊達到14支。自2004年起，NBA已經在北京、廣州、澳門、上海、深圳和台北舉辦過比賽。

除兩場比賽外，2017年NBA國際系列賽中國站還將帶來精彩的場外活動，包括10月7日在上海舉辦的球迷日活動，這是NBA第六次舉辦該活動。球迷將可以觀看勇士和灰狼兩隊的賽前訓練，並有機會參與場上互動遊戲。

2015年NBA總冠軍勇士擁有連續兩年獲得MVP的史提芬柯瑞、八屆全明星杜蘭特、三次入選全明星的克雷湯普生，以及兩次入選全明星的卓雷蒙格林。灰狼有兩位選秀狀元唐斯和維金斯，以及兩次獲得NBA扣籃大賽冠軍的拉文。

NBA總裁席爾佛表示，我們一直努力讓熱情的中國球迷能現場感受NBA比賽，我們在中國有龐大的球迷，而且數量還在不斷增加，除了場上比賽，兩隊球員還可以體驗不同的文化，透過球迷互動與當地社區建立緊密聯繫。

史提芬柯瑞說，「這裡的球迷非常支持我，他們也同樣支持勇士隊，很高興能再次來到中國，享受這裡的文化，將NBA精彩的比賽傳送給中國球迷。」

唐斯表示，「這是灰狼第一次來到中國比賽，對我和我的隊友來說是莫大榮幸，去年夏天我來中國時，球迷的熱情讓我感到非常震撼，希望能享受到一次美妙的體驗。」

(中時電子報)