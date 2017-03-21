中市府打造青少年運動員訓練基地

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台中市政府推動中部運動園區興設，預計打造青少年運動員訓練基地！（陳世宗翻攝）

台中市教育局為培育專業人才、完善訓練場地及設施，提升競技運動發展，特配合中央國家運動園區整體興設與人才培育計畫，預計與周邊彰化、南投及苗栗縣，共同盤點當地既有運動場館，整合學校及社會資源，打造定位為「青少年運動員訓練基地」的中部運動園區。

教育局長彭富源說，中部運動園區初步定位為青少年運動員訓練基地，規劃整合中、彰、投、苗區域運動設施及場館資源，並與具豐富賽會辦理及場館維護經驗的國立台灣體育運動大學，共同培育運動科學人才、完善運動場館設備。教育局追加編列650萬元預算，辦理中部運動園區興設先期作業計畫，盼議會支持。

彭富源表示，台灣近年完成的單項競賽場地，都擁有國際級運動場館設備水準，除可配合國際單項或綜合性賽事舉辦外，也提供國內選手更優質的運動競技環境，有助提升運動選手競技成績；此外，也增加台灣爭取舉辦國際大型運動賽事的機會，提升國際體育地位及影響力。

教育局強調，為利中部運動園區興設先期作業計畫順利推行，教育局追加編列650萬元預算，盼園區打造完成後，提升國內青少年運動員培訓資源、完善訓練設施體系，也增加台灣申辦各級賽事的優勢。

(中時)