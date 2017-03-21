樂天老創辦人出庭 怒摔拐杖飆日語：誰敢判我

南韓樂天集團因涉嫌挪用公款、瀆職及欺詐等罪名，罕見家族總動員出庭受審。高齡94歲創辦人辛格浩(圖)在回答法官訊問時怒摔枴杖，以日語飆罵「誰敢判我？」(圖/yonhapnews)

南韓第五大企業樂天集團昨日因涉嫌挪用公款、瀆職及欺詐等罪名，罕見家族總動員出庭受審，但一開始就相當戲劇化。高齡94歲創辦人辛格浩坐在輪椅上看起來相當困惑，還試圖用腳在地上拖行抵抗，不讓助理推他進法庭，在回答法官訊問時更怒摔枴杖，以日語飆罵：「樂天是我創立的公司，我擁有百分之百的股份，誰敢判我？」

據韓媒報導，檢方去年耗費數月對樂天集團涉嫌貪汙案進行調查，最終起訴22人。昨日出庭的家族成員包括樂天集團創辦人辛格浩、夫人徐美敬、樂天集團會長辛東彬、辛東彬的哥哥辛東主(樂天控股公司前副會長)、姊姊辛英子等5人，眾人均否認罪行。

辛格浩以逃稅、挪用公款及詐欺等罪嫌遭起訴，牽涉金額共達2238億韓元（約新台幣66億元）。現任會長辛東彬則遭控侵吞約508億韓元公款（約新台幣15億元），並詐欺約1249億韓元（約新台幣37億元），涉嫌非法支付款項給家族成員，以及違法資助集團公司。

辛東彬的辯護律師表示，這些有問題的款項是由父親辛格浩安排，與辛東彬並無關聯。辛英子的律師也說，辛英子否認詐欺，並表示從樂天影業（Lotte Cinema）匯入她公司的可疑款項也是由辛格浩安排，她的身分無法影響這位集團創辦人的決定。

辛格浩的辯護律師則說，辛格浩年事已高，實際上已經無法對企業正常經營活動做出指示，因此相關部門歪曲理解辛格浩的指示內容，並做出錯誤行動。

辛格浩常年生活在日本，在法庭上不時飆出日語，法官要求他安靜，助理也上前為他測量血壓。但辛格浩最終仍因對法官吼叫和敲拐杖被強制帶離法庭。

(中時電子報)