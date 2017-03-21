黃暐瀚：馬非阿扁 國民黨因此無法起死回生

黃暐瀚認為馬英九如果像陳水扁一樣善於權謀的話，除可藉由關說疑雲「漂亮地」讓王金平下台，還有機會令國民黨起死回生。（中時資料照／黃世麒攝）

前總統馬英九日前因涉洩密案遭起訴，資深政治記者黃暐瀚認為，如果馬是陳水扁的話，藍營將可藉此案起死回生，但正因為他沒有阿扁的「智慧」、「果斷」與「表演細胞」，因此國民黨注定得錯失這萬中無一的機會。

黃暐瀚於《東網》專欄指出，前總統李登輝2003年在榮總做完心導管手術後，時任總統的陳水扁低調前往探病，但阿扁的真正目的，是要讓李知道，自己手上握有他疑似洗錢的證據；這次探病後，兩人也從情同父子，變成父子決裂。

在黃暐瀚看來，馬英九很明顯沒從李、扁兩位前總統身上學到手握大權時該如何出招。黃暐瀚認為，如果馬英九是陳水扁，在聽完黃世銘的報告後，應該要像沒事一樣，直到雙十國慶大會，才「好心」提醒王金平，特偵組有監聽到他與柯建銘的電話。

接著，馬英九應任由特偵組召開記者會，指控國會議長期關說，並讓名嘴們在媒體上將此事發酵，自己則在2星期後才「無奈」公布監聽譯文；等到王金平被攻擊的體無完膚時，馬再以國民黨主席身分出面聲援王，感謝他當年選黨魁時的讓賢，還有這些年來的幫助，如此一來，王勢必得退場。

「但偏偏馬英九不是阿扁！」黃暐瀚說，馬不僅不懂扁的「妙招」，還傻到親上火線、涉嫌嫌密，搞得自己快要被關；黃舉例，如果是阿扁被起訴，他不會繳錢、認罪，還會高呼司法迫害且寧可被關，因為「光榮入獄」後，可凝聚支持者的士氣，這樣面對下場選戰時，只要祭出「還我公道」的大旗，就有望收復失土。

(中時電子報)