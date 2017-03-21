員林市火鍋店火警 百人奔逃

員林1火鍋店昨晚火警、幸無傷亡。鐘武達翻攝。

彰化縣員林市一家石頭火鍋店昨天晚間6點多，突然冒出大量濃煙及火舌，因適逢晚餐時刻，店裡上百名客人與員工趕忙疏散奔逃，彰化縣消防局出動各式消防車、救護車及警義消趕往搶救，到場時，火勢已經被撲滅，消防隊協助排煙，所幸無人受傷。

消防隊指出，當時疑因客人燒烤肉類時，放太多含油脂肉類，結果引燃火勢，也讓排煙管冒出大量濃煙並起火，店家除趕緊疏散客人與員工，並以滅火器先行撲滅起火點，消防隊趕到現場火勢已被撲滅，但濃煙瀰漫1、2樓店面，隊員協助排煙，直到確認不會有復燃危險。

這埸火警，店員表示排煙管燒起來，也有人說疑似是客人炒肉闖禍，起火原因與損失，消防隊仍在調查。

(中時)