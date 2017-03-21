屏東推綠能經濟 因應氣候變遷績效勝出
(中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）行政院環保署最近公佈「105年度推動因應氣候變遷行動執行績效評比」屏東縣以綠能發電、黑潮發電試驗等專案，再度蟬聯全國特優，是連續3年特優縣市。
屏東縣環保局長魯臺營表示，105年縣府首創成立綠能專案推動辦公室，推動「溫室氣體減量及氣候變遷調適事項」及「全球氣候變遷之認知與減少溫室氣體排放之宣導工作」，發展綠色經濟。
魯臺營表示，多項全台首創的綠能創新作為，包括「在屏東縣大武丁抽水站滯洪池，全台首座浮動型態營能設施，未來將成功的模式推廣到其他適當場域，如水庫、濕地與人工池等」、「全台首創單一窗口綠能專案推動辦公室」。
值得一提的是，首創由地方政府發起的民間企業綠能公益行動，以太陽能光電益助屏東勝利之家，每年可發電8000多度。至於位於長治鄉祥竤肉品市場全台首座屋頂雙軸追日型太陽能光電系統，太陽能晶片模組精準360度追日，至少提升30%發電量。
其他包括「全台首創台電進駐縣府綠能專案推動辦公室協助辦理綠能推動業務與受理申請案率先全國推出農業大棚透光率制定法規政策」、「規劃全國唯一實務商轉RDF燃料計畫」、「鵝鑾鼻海域全球第一黑潮發電試驗計畫」等溫室氣體減量及綠能創新作為。
另有「辦理屏東縣永續低碳城鄉與綜合環境(污染)治理歐洲(德國、荷蘭)學習參訪計畫」、「舉辦屏東韌性城鄉國際論壇」、「成立屏東縣氣候變遷調適小組」、「全面推動低碳永續家園，結合社區特色建立複製推廣模式」、「編製環境教育教材」、「推動減碳行動獎」、「推展屏東縣林邊光采濕地推動智慧微型電網示範區」等成果深獲評審團青睞。1060321
(中央社)
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