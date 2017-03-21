李永得遭警盤查 林全：按北市府做法

我要評比

行政院長林全今天對客委會主委李永得遭警方盤查表示，這個問題因台北市政府執行，按照台北市政府目前的做法就好。

李永得日前穿著拖鞋，到住家附近超商買飲料，卻被警察盤查，要求他出示證件。李永得批評，台北市何時變成警察國家，連日來引發討論。

林全上午在立法院受訪表示，因台北市政府執行，就按照台北市政府目前做法就好。1060321

(中央社)