長白山南景區將重新開放 走客製化旅遊

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位於中國大陸東北的長白山是旅遊勝地，其中南坡景區在經過4年封閉的「休養生息」後，即將重新對外開放。

長白山地處中國大陸與北韓的邊界。中新社報導，北坡、西坡和南坡都位於大陸境內，南坡也是鴨綠江發源地。

報導說，出於旅遊安全考慮，官方在2013年8月開始對南景區封閉，並整治其中的坍塌、滑坡，目前修復工作已經完成。

與長白山北、西景區主打的休閒、運動觀光不同，開放後的南景區將主打小眾、高端客製化的旅遊專案，主打科學考查、探險、騎行、攝影等旅遊項目。1060321

(中央社)