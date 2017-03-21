富比世富豪榜 越南2位富豪上榜
美國「富比世」雜誌昨天公布2017年全球富豪榜，今年越南共有2位富豪上榜，包括VinGroup集團董事長范日旺和越捷航空公司執行長（CEO）阮氏芳草。
根據富比世（Forbes）全球富豪榜，49歲的范日旺（Pham Nhat Vuong）今年以24億美元身價，登上排行榜第867名，持續保持越南首富地位。
這也是范日旺連續第5年被列入富比世全球富豪榜，去年他以17.6億美元身價登上排行榜第1011名，今年身價估計增加6.4億美元，排名也上升144位。
范日旺1968年出生於河內市，曾經在海外就學與開啟經商之路，自2001年返國開始投資旅遊與不動產等產業，從事不動產與中高級房屋銷售，目前VinGroup是越南規模最大的不動產公司。
對於47歲的阮氏芳草（Nguyen Thi Phuong Thao）而言，這是她首度登上富比世富豪榜，身價估計達12億美元，排名第1678位。
阮氏芳草1970年出生於河內，在俄羅斯就讀一所大學財經系二年級時已開始投入經商一途，在21歲那年她已經賺到100萬美元。她返國後出資成立2家民營銀行，歷任多家國內外銀行、公司和財政組織等高階管理人職位。
她的財產主要來自越捷航空公司（VietJet Air）和富隆不動產公司（Phu Long）的股票持股率。1060321
(中央社)
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