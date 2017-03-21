拚司改 邱太三：限制高檢再議次數
高檢署再議案件發回頻繁，致案件延宕未決，法務部長邱太三今早召開記者會表示，將限制高檢署再議次數，日後高檢署審核聲請再議，只限發回地檢署一次，若地檢署再不起訴，高檢署就必須自行偵查後，命令地檢署起訴，或是予以駁回。
因此日後像前空軍士兵江國慶冤死案、八仙樂園塵爆案，高檢署一再發回地檢署續行偵查的情形，將不再發生。
至於緩起訴、以及無被害人的職權送高檢署再議案件，邱太三說，這些案件將交由「人民檢察審查會」審查，不會造成高檢署辦案負擔。
法律規定，民眾對案件不起訴，表示不服，可向二審檢察機關聲請再議，若二審審核認為一審有理由，即駁回再議，不起訴案件即確定，但若二審認為一審偵查未完備，可發回一審續行偵查，再議是司法救濟管道之一。
但由於再議並無次數限制，因此導致有些民眾一再聲請再議，二審一再發回續行偵查，致案件延宕未決，且造成一、二審檢察官之間因再議產生心結。
邱太三強調，目前二審受理再議案件每年超過5萬6000件，發回案件則有6000多件，現有再議制度有其維持偵查品質之效能，應予維持，但應限制次數並加強二審之自行偵查功能，以節省司法資源。
因此，邱太三決定限制高檢署審核再議後發回續查次數，日後高檢署審核再議聲請，規定只限發回地檢署一次，若地檢署再不起訴，民眾聲請再議，高檢署不能再發回。
若高檢署認應提起公訴，就應檢附起訴書內容，包括犯罪事實、證據並所犯法條，命令地檢署起訴。
(中時)
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