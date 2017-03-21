明志國小師生創新意 用「樂高」打造可食地景藍圖

明志國小師生創新意 攜手打造可食地景藍圖。（新北市景觀處提供）

「我們是未來的主人翁，世界的美好要我們來維持與創造！」新北市政府為創造友善永續的環境，培育可食地景的食農教育種籽，結合校園孩童無限的創意及巧思一同規劃，市府景觀處與泰山區明志國民小學，在106年3月15日下午共同合作舉辦「明志國小可食地景亮點計畫」學習工作坊，課程中帶領師生從瞭解可食地景，到進而引申餐桌食物的惜食觀念，最後由學生們共同創造出的小小積木模型，為學校未來的可食地景提出心中理想樣貌！

泰山明志國小可食地景工作坊的開設，由市府景觀處組成專業輔導團隊，包含陳沅蓀老師、劉晉宏老師及支向偉老師，帶領學校的學生、童軍團們，從什麼是可食地景的觀念開始建立起，課堂中利用不同型態的「景觀菜園、蔬果花園」等圖片及生活中常見的樂高積木，藉由孩童的想像力，拼裝出自己心目中理想的可食地景藍圖，進而動手操作可食地景，豐富又有趣的教學方式，讓課程中充滿了學生們的笑聲。

參與課程的學生孫宇彤開心地說:「沒想到一般常見的菜園也可以變成美美的花園，我以後也要把我家的菜園變成這樣美麗。」；呂宜珊同學則是發揮創意提出甜甜圈菜園，希望把菜園變的像甜甜圈一樣可口美味；而劉宗豪同學提出城堡菜園，他希望菜園像一個城堡有高有低的圍牆，能夠在上面種菜，外圈有護城河可以作為灌溉的水源，最裡面可以作為大家種菜後休息的地方。

農業局長李玟表示，推動可食地景的校園工作坊，以「學中做、做中學」及寓教於樂的教學方式，教導學生由自己的生活周邊著手，進行環境的發想、改造，在課程結束後將會依學生們所提出的概念及創意的元素，加以融合在校方未來的可食地景的設計上，預計3月底由景觀處協助進場施作相關設施，4月7日帶領學生一起種植蔬菜，收成後的蔬菜將成為校方營養午餐的菜色。

(中時電子報)