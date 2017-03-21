腿已軟！中國最大玻璃觀景台開放 高懸450公尺峭壁

狼牙山玻璃看台面積466平方公尺，以底部支撐玻璃棧道向外延伸懸於450公尺峽谷旁。(圖/河北旅遊)

狼牙山玻璃看台面積466平方公尺，可容納200人。(圖/河北旅遊)

近年中國風景區搭建玻璃棧道風潮興起，從張家界天門山玻璃棧道、山西翔鳳山懸崖棧道、貴州南江大峽谷棧道、廣東洞天仙境玻璃棧道、河北白石山棧道到北京石林峽玻璃觀景台，挑戰遊客的心跳膽量。而今年，河北狼牙山的中國最大玻璃觀景台正式開放，下臨450公尺峭壁。

狼牙山景區群峰林立，挺拔陡峭的地形猶如巨齒狼牙般。(圖/河北旅遊)

北京石林峽景區鈦合金飛碟玻璃觀景平台，位於海拔700餘米山頂，懸空在32.8公尺峭壁。(圖/新華社)

張家界天門山玻璃棧道建於高1400公尺峭壁旁，吸引不少遊客觀光遊覽。(圖/新華社)

座落於河北省易縣的狼牙山景區群峰林立，主峰蓮花瓣海拔1105公尺，山勢險峻，挺拔陡峭的地形猶如巨齒狼牙般，因而被取名為狼牙山，是中國國家級森林公園、國家AAAA級景區，有著「北方小黃山」之稱，亦能觀賞紅瑪瑙溶洞、棋盤陀等特殊景觀。

狼牙山景區的玻璃觀景台日前正式開放，成為中國最大透明玻璃觀景台；玻璃看台面積466平方公尺，以底部支撐玻璃棧道向外延伸懸於450公尺峽谷旁，可容納200人。民眾可搭纜車或由階梯步道3小時登頂，一睹狼牙山氣吞山河的壯麗。

(中時電子報)