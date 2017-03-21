足球》害教頭被裁？萊斯特城前鋒遇死亡威脅
2015-16賽季率萊斯特城奪得英超隊史首冠，讓義大利籍總教練拉涅利(Claudio Ranieri)人氣飆漲，未料甫拿下冠軍，上月歐冠16強賽敗給塞維亞後卻遭裁，讓不少球迷相當不滿，甚至把矛頭對準參與討論總教練存廢的資深球員們，主將瓦迪(Jamie Vardy)就直言曾收到死亡威脅。
上月23日萊斯特城輸給塞維亞，對拉涅利的負評接連迸現，隨後包括瓦迪等幾名資深球員與球團討論後，做出開除總教練的決定。《BBC Sports》報導，瓦迪除了譴責這個「具傷害力」且「錯誤」的指控，同時直言受害的不只有他，包括他的家人等跟他有關係的人，也都無端被牽連。
「這真的很恐怖！」瓦迪透露，曾聽到一種說法是他干涉會議，但實際上在遭控訴那三個小時，他根本在參與反禁藥的活動，「但之後這個消息被流傳開來，不少人相信且被煽動，然後我就收到他們打算對我的家人、孩子、任何跟我有關係的人不利的恐嚇。」
得知消息後，接任總教練的克雷格莎士比亞(Craig Shakespeare)表示他並不清楚此事，「但從足球的觀點來說，我必須說這些選手非常專業，而他們現在受傷且感到挫折。」如今風波不知何時才會平息，束手無策的瓦迪也只能無奈的說，「我們只能把一切置於腦後，專注在球場上。」
(中時電子報)
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