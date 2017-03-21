隋棠女兒才滿月 髮量不得了竟神拷貝「夢奇奇」

隋棠曬小兄妹同框照，意外發現Lucy毛髮量炸開神拷貝夢奇奇。(翻攝自隋棠臉書)

隋棠上個月宣布生下Lucy，兄妹倆長得超相似，被讚根本龍鳳胎。(翻攝自隋棠臉書)

女星隋棠湊成一個「好」字，上月1日在臉書宣布女兒Lucy誕生，兒子Max升格當哥哥，上週五她坐月子「出關」，生活重心全放在家庭上頭，也照慣例常跟粉絲分享育兒生活，今天凌晨隋棠在臉書po新照，這次是兄妹同框照，而引人注意的是剛滿月的Lucy，那頭濃密的黑髮。

隋棠貼出的照片中，Lucy躺在嬰兒床上，Max則坐著妹妹腳下看著她，兩個寶貝互看，格外萌人，且Lucy的臉蛋宛若復刻哥哥，網友笑稱這根本是「龍鳳胎」，另外，隋棠女兒的噴發頭毛也超搶鏡，媽媽也發現這件事，後製了猴子卡通人物「夢奇奇」圖像在一旁對照，炸毛的樣子根本神拷貝，網友也笑稱「「才剛滿月髮量未免也太茂盛」、「這個頭髮太囂張了」，還開玩笑說多虧Lucy像假髮的髮型，「終於知道怎麼分辨Max和Lucy」。

(中時電子報)