絕美孕婦寫真 吳若希半裸緊貼富二代男友

吳若希現懷胎7個月，預產期在5月。(圖／翻攝自何兆鴻IG)

何兆鴻緊抱半裸吳若希。(圖／翻攝自何兆鴻IG)

香港歌手吳若希（Jinny）去年7月認愛富二代男友何兆鴻（Alex），不過兩人分分合合，後她又宣布懷孕，火速和男友復合，現全面停工專心養胎，近日男友曬出她絕美孕婦照，「無論妳變得怎樣，我都一樣疼妳」，超閃告白羨煞不少人。

何兆鴻近日在IG曬出吳若希孕婦照，只見她裸上身緊貼男友，露出幸福笑容，上圍因懷孕升級不少，何兆鴻也甜告白：「無論你變得多胖， 我都會一樣疼惜妳」，但他也霸氣說第一次曬女友半裸照，也是最後一次，似乎不願讓另一半露太多。

而港媒詢問吳若希，她也大方坦言現在的身材是她人生最高點，當然要拍照留做紀念，她也表示安全措施都有做好，攝影師是她朋友，所以不會尷尬。

(中時電子報)